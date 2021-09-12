Удержать побережье: как прошла открывающая активную фазу учений «Запад-2021» тренировка сил Балтфлота

Действия в маневренной обороне в рамках учений «Запад-2021» отработали части и подразделения армейского корпуса, соединений ПВО и морской авиации Балтийского флота под Калининградом. За ними наблюдали более сотни журналистов из 16 стран мира.

Главные учения года входят в решающую фазу. На полигоне «Правдинский» маневренную оборону побережья держат части и подразделения армейского корпуса Балтфлота. По наступающему «неприятелю» работает ствольная и реактивная артиллерия.

Истребители обеспечивают превосходство в воздухе. Фронтовые бомбардировщики и штурмовики наносят удары по позициям «врага», его командным пунктам, складам вооружения.

Условный противник остановлен и при поддержке ударных вертолетов подразделения переходят в контрнаступление. В атаку идут танки и боевые машины пехоты.

Информацию о «неприятеле» командиры получают от расчетов разведывательных беспилотников «Орлан» и «Форпост». Они же передают на позиции точные координаты для огневого поражения наиболее важных объектов. В рамках разведывательно-ударных контуров время от обнаружения до уничтожения целей значительно сократилось.

«Была применена беспилотная авиация различных наименований. Как от тактического звена, так и до оперативного звена, соответственно, которые проводили доразведку и разведку вновь выявленных целей. И при помощи их была проведена корректировка ударов авиации и огня артиллерии», — рассказывает командир мотострелкового полка 11-го армейского корпуса БФ Александр Завадский.

Стратегические маневры проходят на полутора десятках полигонов в России и Белоруссии. Десятки тысяч солдат, матросов и офицеров, тысячи единиц техники: от артиллерийских систем и танков до кораблей, самолетов и систем ПВО. Внимание к учениям «Запад-2021» со стороны зарубежной прессы едва ли не более пристальнее, чем у российских командиров и военачальников. Оно вполне объяснимо вполне объяснимо, хотя бы с учетом географического положения Калининградской области. На полигоне, тем временем, действительно есть на что посмотреть.

Главный залог успеха любой войсковой операции — грамотное и устойчивое управление, связь и отлаженные действия в каждом звене, от командира до рядового.

«Самая сложная задача — это организовывать непрерывное управление батальона. Непрерывное управление достигается такого рода тренировками, занятиями и выполнением учебно-боевых задач», — говорит командир мотострелкового батальона Владислав Никифоров.

Старт активной фазы маневров «Запад-2021» дан. В ближайшие два дня на разных полигонах развернутся масштабные баталии, итогом которых станет розыгрыш самого крупного тактического эпизода на полигоне Мулино в Нижегородской области.