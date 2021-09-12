Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Современную защиту для танков прострелили в рамках испытаний: кадры уникального эксперимента

Владимир Расходчиков
11:00 12.09.2021
С помощью специальной пушки, заряженной крупнокалиберным патроном, и специального стенда специалисты проверили комплекс динамической защиты «Реликт» на предмет ложного срабатывания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В «НИИ Стали» провели испытания динамической защиты «Реликт», установленную в современных Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Свидетелями эксперимента стала съемочная группа «Военной приемки». Его целью было выяснить, сработает ли элемент на выстрел пули крупного калибра 12.7 на 108 мм. Суть в том, что танк, обложенный десятками таких панелей «Реликт», должен отреагировать исключительно на ракеты и заряды, а не на обычные пули. 

Крупнокалиберный патрон, выпущенный из специального ствола на испытательном стенде, смог пробить пластину динамической защиты «Реликт», при этом она подтвердила свои качества и не сработала на взрыв, как это было бы при подлете противотанкового снаряда. Итоги испытаний подвел начальник отдела динамической защиты «НИИ Стали» Николай Дорохов.

«Абсолютно ровное отверстие. Элемент даже не шелохнулся, он с места не тронулся. Самое главное, что у нас при этом опыте ни возгорания, ни тем более детонации не произошло», - объяснил Дорохов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Танк. Миссия-защита» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о том, чем защищается российская танковая четверка: Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». А также увидите испытания еще недавно суперсекретной динамической защиты «Реликт» и узнаете о возможностях систем радиоэлектронной и активной защиты «Штора» и «Арена-М».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:10 ОПК
Видео
Динамическую защиту «Реликт» попытались прожечь кумулятивной струей: кадры испытаний
07:18 Армия
Видео
Перехватили и уничтожили: Су-35 нанесли удары по «противнику» на учениях «Запад-2021»
06:46 В стране и мире
ФБР опубликовало один из засекреченных документов по терактам 11 сентября
03:13 В стране и мире
Видео
Переписать полностью: автоэксперт оценил идею изменения ПДД
01:07 В стране и мире
Видео
Череда загадочных отравлений: что известно о трагедии в доме на Совхозной улице в Москве
Популярное
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.