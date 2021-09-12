Современную защиту для танков прострелили в рамках испытаний: кадры уникального эксперимента

В «НИИ Стали» провели испытания динамической защиты «Реликт», установленную в современных Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Свидетелями эксперимента стала съемочная группа «Военной приемки». Его целью было выяснить, сработает ли элемент на выстрел пули крупного калибра 12.7 на 108 мм. Суть в том, что танк, обложенный десятками таких панелей «Реликт», должен отреагировать исключительно на ракеты и заряды, а не на обычные пули.

Крупнокалиберный патрон, выпущенный из специального ствола на испытательном стенде, смог пробить пластину динамической защиты «Реликт», при этом она подтвердила свои качества и не сработала на взрыв, как это было бы при подлете противотанкового снаряда. Итоги испытаний подвел начальник отдела динамической защиты «НИИ Стали» Николай Дорохов.

«Абсолютно ровное отверстие. Элемент даже не шелохнулся, он с места не тронулся. Самое главное, что у нас при этом опыте ни возгорания, ни тем более детонации не произошло», - объяснил Дорохов.

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