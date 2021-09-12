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Назван секрет башни Т-34, который не смогли повторить немцы

Владимир Расходчиков
10:26 12.09.2021
Новый способ изготовления и установки башни танка Т-34 обеспечил более высокую защиту и скорость сборки бронемашины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В «ЦНИИ Прометей» в годы Великой Отечественной войны для Т-34 была изобретена литьевая башня без швов, которая была гораздо крепче и качественнее, чем у немецких танков. В эфире программы «Военная приемка» генеральный директор предприятия Алексей Орыщенко рассказал, что данную технологию немцы не смогли скопировать за все время войны.

«Дело в том, что никто, даже Крупп, так и не смог создать литьевую броню до конца войны. И танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943-му году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий», - заявил глава «ЦНИИ Прометей».

По словам Орыщенко, литьевая башня была не только крепче, но и проще в установке на сам танк. Поэтому выигрыш был не только в стойкости брони, но и во времени сборки.

«Литьевая башня это готовое уже изделие, на котором облой убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так», - объяснил гендиректор.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Танк. Миссия-защита» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о том, чем защищается российская танковая четверка: Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». А также увидите испытания еще недавно суперсекретной динамической защиты «Реликт» и узнаете о возможностях систем радиоэлектронной и активной защиты «Штора» и «Арена-М».

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