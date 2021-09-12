Выжигатель танков: на испытаниях показали возможности кумулятивной струи против брони

Отсутствие активной или динамической защиты на современном танке позволяет буквально прожечь насквозь его броню кумулятивным снарядом - это было доказано на испытаниях в «НИИ Стали». Съемочная группа «Военной приемки» запечатлела эксперимент, в котором сразу 4 бронепластины общей толщиной 320 мм поместили в специальное устройство, где их прожигали кумулятивной струей.

По результатам испытаний, все четыре толстых листа стали, имитирующих броню танка, были прожжены. По словам начальника отдела динамической защиты «НИИ Стали» Николая Дорохова, при поражении кумулятивным зарядом главную опасность представляет не его струя, а осколки, которые она выбивает внутрь танка.

«Это почерк кумулятивной струи, он ровно такой. Он входит в танк, оставляет малое отверстие. А на выходе, когда последние листы пробивает, поток осколков в большом угле начинает разлетаться и обладать большой убойной силой. Это и есть главный поражающий фактор», - объяснил Дорохов.

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