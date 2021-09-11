Выстрел из глубины: кадры торпедных стрельб подлодки «Дмитров» по морским целям на учениях «Запад-2021»

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Дмитров» поразил торпедами цели в Балтийском море. Стрельбы прошли в рамках учения «Запад-2021», рассказали в Минобороны России.

Экипаж подлодки провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условным морским целям, которые на безопасной дистанции имитировали корабли Балтийского флота.

«Стрельбы выполнялись четырьмя практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», — отметили в военном ведомстве.

Эффективность стрельб будет оценена после получения лабораторных данных о наведении торпед.

Лодки проекта 877 («Варшавянки») — самые малошумные российские субмарины. Это объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Черная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Совместное стратегическое учение Вооруженных сил РФ и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил обоих стран в этом году.