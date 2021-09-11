Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Выстрел из глубины: кадры торпедных стрельб подлодки «Дмитров» по морским целям на учениях «Запад-2021»

Анна Касаткина
08:47 11.09.2021
Вражеские мишени на безопасной дистанции имитировали корабли Балтийского флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Дмитров» поразил торпедами цели в Балтийском море. Стрельбы прошли в рамках учения «Запад-2021», рассказали в Минобороны России.

Экипаж подлодки провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условным морским целям, которые на безопасной дистанции имитировали корабли Балтийского флота.

«Стрельбы выполнялись четырьмя практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», — отметили в военном ведомстве.

Эффективность стрельб будет оценена после получения лабораторных данных о наведении торпед.

Лодки проекта 877 («Варшавянки») — самые малошумные российские субмарины. Это объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Черная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Совместное стратегическое учение Вооруженных сил РФ и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил обоих стран в этом году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:47 Армия
Видео
Выстрел из глубины: кадры торпедных стрельб подлодки «Дмитров» по морским целям на учениях «Запад-2021»
08:24 В стране и мире
Еще трое человек в Москве госпитализированы из дома, где от отравления арбузом умерли двое жильцов
07:24 В стране и мире
Видео
Прокуратура взяла на контроль ход расследования по факту взрыва под Ельцом
05:10 Армия
Видео
Миротворцы РФ доставили емкости под питьевую воду для детских садов и школ в Карабахе
22:14 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС по всей России провели акцию в память о Евгении Зиничеве
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.