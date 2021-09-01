Звезды сошлись: Траволта и Нетребко познакомились после концерта певицы в Будапеште

Последний концерт гастрольного тура Анны Нетребко в столице Венгрии закончился полной неожиданностью. Когда певица исполнила последний номер и отправилась с цветами за кулисы в компании своего мужа, тенора Юсифа Эйвазова и солиста Большого театра Эльчина Азизова, она вдруг увидела перед собою знаменитого американского актера Джона Траволту.

Как оказалось, Траволта все это время присутствовал в зале и по окончании выступления зашел засвидетельствовать оперным исполнителям свое почтение и выразить восхищение их талантом. Оперная певица из России была в восторге и сразу заметила голливудской звезде, что он вживую выглядит еще красивее, чем на телеэкране.

«Вы же живой! Нам никто не поверит! Девчонки, завидуйте!», - со смехом пошутила Анна Нетребко.

После бурных восторгов и громкого смеха с обеих сторон, звезды оперы и кино с удовольствием сделали совместное фото. В комментариях на странице Анны в Facebook, где певица сразу же разместила ролик с этой встречи, подписчики с удивлением отметили, что впервые узнали о том, что звезда «Криминального чтива» является большим поклонником оперного пения и даже поинтересовались, не предложил ли он Анне Нетребко станцевать с ним танец, как он это делал в фильме Квентина Тарантино со своей партнершей Умой Турман.

Сделав совместное фото, Анна Нетребко лично пригласил Джона Траволту на свой юбилей, который отметит 18 сентября в Москве гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце.