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Во Вьетнаме определились лучшие пары метких стрелков в конкурсе «Снайперский рубеж»

Тимур Шерзад
18:46 01.09.2021
Конкурс впервые проходит во Вьетнаме на новейшей учебно-тренировочной базе, построенной в том числе и для проведения международных этапов АрМИ. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Во Вьетнаме завершился второй этап конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2021 года. 

С завершением второго этапа «Парный зачет» у снайперов остаются еще два этапа - «Командный зачет» и «Кто быстрее». 

В «Парном зачете» определяется лучшая снайперская пара из сборных, принимающих участие в конкурсе. 

Пары использовали не только снайперские винтовки. Так, например, в упражнении «Отход» мишени поражались как из винтовки СВД, так и из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ, после того как пара совершит отход на соответствующую позицию. 

Конкурс впервые проходит во Вьетнаме на новейшей учебно-тренировочной базе, построенной в том числе и для проведения международных этапов АрМИ. 

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