Во Вьетнаме определились лучшие пары метких стрелков в конкурсе «Снайперский рубеж»

Во Вьетнаме завершился второй этап конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2021 года.

С завершением второго этапа «Парный зачет» у снайперов остаются еще два этапа - «Командный зачет» и «Кто быстрее».

В «Парном зачете» определяется лучшая снайперская пара из сборных, принимающих участие в конкурсе.

Пары использовали не только снайперские винтовки. Так, например, в упражнении «Отход» мишени поражались как из винтовки СВД, так и из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ, после того как пара совершит отход на соответствующую позицию.

Конкурс впервые проходит во Вьетнаме на новейшей учебно-тренировочной базе, построенной в том числе и для проведения международных этапов АрМИ.