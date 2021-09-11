Армия В кромешной темноте: уникальные кадры первого десантирования с современными приборами ночного видения в рамках учений «Запад-2021» Анна Касаткина Десантирование состоялось на полигоне «Красные струги» в Псковской области. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Десантники Псковского подразделения ВДВ впервые совершили ночное десантирование с использованием современных приборов ночного видения. Об этом сообщает Минобороны России. Десантирование состоялось на полигоне «Красные струги» в Псковской области в рамках российско-белорусского учения «Запад-2021». «В ходе учения "Запад-2021" российские десантники впервые в истории ВДВ осуществили десантирование подразделений с использованием современных приборов ночного видения», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее сообщалось, что в рамках совместных тренировок российские и белорусские военнослужащие впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика