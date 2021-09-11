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В кромешной темноте: уникальные кадры первого десантирования с современными приборами ночного видения в рамках учений «Запад-2021»

Анна Касаткина
07:45 11.09.2021
Десантирование состоялось на полигоне «Красные струги» в Псковской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десантники Псковского подразделения ВДВ впервые совершили ночное десантирование с использованием современных приборов ночного видения. Об этом сообщает Минобороны России.

Десантирование состоялось на полигоне «Красные струги» в Псковской области в рамках российско-белорусского учения «Запад-2021».

«В ходе учения "Запад-2021" российские десантники впервые в истории ВДВ осуществили десантирование подразделений с использованием современных приборов ночного видения», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в рамках совместных тренировок российские и белорусские военнослужащие впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.

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