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«Блестящая идея»: в судейской коллегии АрМИ от Индии рассказали о преимуществах Игр перед обычными учениями

Андрей Аркадьев
17:27 01.09.2021
Индия с каждым годом наращивает свое участие в АрМИ, отметил член главной судейской коллегии АрМИ-2021 от Индии полковник Риши Деора.
«Блестящая идея»: в судейской коллегии АрМИ от Индии рассказали о преимуществах Игр перед обычными учениями
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Формат Армейских международных игр уникален – его преимущество перед стандартными военными учениями заключается в духе соревновательности и стимуле всем вооруженным силам стран-участниц из года в год совершенствовать свой уровень, заявил во вторник член главной судейской коллегии АрМИ-2021 от Индии полковник Риши Деора.

«Мы все регулярно организуем и участвуем в совместных учениях иностранных государств для укрепления альянсов и расширения сотрудничества. Но Армейские международные игры, как концепция, это совершенно уникальная и блестящая идея, не имеющая никакого скрытого смысла. Мое личное мнение заключается в том, что подготовка, отбор и последующее участие в соревнованиях заставляет все команды и всех участников повышать свой собственный уровень подготовки», - сказал он в ходе брифинга.

Индийский военный отметил, что участие государств четырех континентов на этих Играх показывает, что АрМИ уникальны не только по своей концепции, но и по масштабу и характеру. По его мнению, игры предоставляют всем военнослужащим отличную платформу для демонстрации навыков боевой подготовки, которые они приобрели в ходе службы.

Деора подчеркнул, что Индия с каждым годом наращивает свое участие в АрМИ и по итогам соревнований этого года полковник планирует сделать доклад военному руководству страны, в котором порекомендует участие ВС Индии еще как минимум в восьми-десяти конкурсах.

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