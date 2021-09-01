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«Лучшее соотношение цены и качества»: глава минобороны Сербии об использовании российских УАЗ «Патриот»

Валентина Пескова
17:11 01.09.2021
Глава минобороны Сербии Стефанович отметил, что военные полицейские очень довольны российскими автомобилями и планируют использовать их и в будущем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Сербии
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В военном ведомстве Сербии очень довольны российскими внедорожниками УАЗ «Патриот», которые не так давно были закуплены министерством обороны страны. Об этом рассказал глава минобороны Сербии Небойша Стефанович, ответив на вопрос корреспондента «Звезды».

«Мы используем УАЗы "Патриот" для нужд нашей военной полиции. Ребята, которые непосредственно там работают, рассказывают мне, что эти автомобили оказались им очень полезны и эффективны в использовании. Они очень довольны вашими машинами. Кроме того, внедорожники полностью удовлетворяют нас по своему соотношению цены и качества», - заявил глава минобороны Сербии.

Стефанович отметил, что в Сербии планируют продолжать использовать российские автомобили для военной полиции и работать с российскими автопроизводителями и будущем.

Сербские военные закупили российские УАЗы в 2020 году. Этим летом в страну направили 56 российских внедорожников, а осенью к ним присоединились еще восемь. Автомобили в традиционных черно-белых цветах ВС Сербии и надписью «Воjна полициjа» стали основными машинами военной полиции в конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка», который проходит в стране.

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