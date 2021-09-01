Эстафету «Танкового биатлона» перенесли на четверг из-за погодных условий
Эстафета будет продолжена завтра, в четверг, в 9 часов утра по Москве.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вторая эстафета первого дивизиона «Танкового биатлона» перенесена на четверг из-за погодных условий.
Провести мероприятие полностью помешала плотная пелена дождя, увеличивающая влияние случайностей на ход гонки и в какой-то мере нивелирующая подготовку экипажей.
Эстафета будет продолжена завтра, в четверг, в 9 часов утра по Москве.