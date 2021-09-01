Связь есть: первую победу на конкурсе «Уверенный прием» принесли команде РФ радиотелеграфисты

Первую победу на конкурсе «Уверенный прием» принесли российской команде радиотелеграфисты в дисциплине «Радиообмен». Соревнования проводятся на полигоне Уручье в Минской области, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Второе место у белорусских военных связистов, на третьей строчке расположилась команда КНР.

Среди девушек победили китайские военнослужащие, следом за ними идут военные связисты из Белоруссии.

Во время соревнований команда военных связистов из трех человек выдвигалась от старта к местам развертывания радиостанций на расстоянии 150-200 метров. Дистанция между военнослужащими составляла от 50 до 100 метров.

Каждый участник радиообмена передавал и принимал по одной несмысловой буквенной и одной цифровой радиограмме объемом 30 групп. На выполнение задания выделялось в пределах получаса.

По итогам четырех дисциплин в общекомандном зачете вперед вырвались китайские военнослужащие. Следом за ними идет команда РФ, а белорусские связисты стали третьими.