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В Москве начнут тестировать беспилотники на всех видах транспорта

Валентина Пескова
15:54 01.09.2021
Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, за этой технологией - будущее, хотя она вряд ли сможет радикально улучшить ситуацию на дорогах.
В Москве начнут тестировать беспилотники на всех видах транспорта
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют внедрить систему беспилотного управления всеми видами транспорта. Тестирование таких систем уже начали на дорогах столицы и, как отметил градоначальник, у этой технологии есть свое и довольно обширное будущее.

«Модная тема - беспилотники, сегодня эта система уже тестируется на всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, в пригородных электричках, трамваях», - заявил Собянин, выступая на II марафоне «Новое знание».

Однако, пояснил мэр Москвы, хотя беспилотное управление транспортом и будет внедрено в столице, такая система вряд ли сможет радикально улучшить движение на дорогах. Все-таки заменить человека полностью и перейти на автономное передвижение по городу автопилотируемый транспорт не сможет.

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