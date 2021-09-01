В Москве начнут тестировать беспилотники на всех видах транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют внедрить систему беспилотного управления всеми видами транспорта. Тестирование таких систем уже начали на дорогах столицы и, как отметил градоначальник, у этой технологии есть свое и довольно обширное будущее.

«Модная тема - беспилотники, сегодня эта система уже тестируется на всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, в пригородных электричках, трамваях», - заявил Собянин, выступая на II марафоне «Новое знание».

Однако, пояснил мэр Москвы, хотя беспилотное управление транспортом и будет внедрено в столице, такая система вряд ли сможет радикально улучшить движение на дорогах. Все-таки заменить человека полностью и перейти на автономное передвижение по городу автопилотируемый транспорт не сможет.