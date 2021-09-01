Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Он всегда с удовольствием вспоминал школу»: В подмосковном Щелково почтили память корреспондента «Звезды» Павла Обухова

Алексей Баранов
15:32 01.09.2021
В 2018 году здесь открыли мемориальную доску в память о Павле. Сегодня его снова вспоминают теплыми словами те, кто убыл с ним рядом в школьные годы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Щелковской школе №3, где учился Павел Обухов, прошла торжественная линейка, на которой вспоминали ее выпускников. На линейке присутствовала и мать Павла Светлана Обухова, которая поздравила школьников с  новым учебным годом.

Она  рассказала, что первое сентября было для Павла всегда праздником, он не мог дождаться, чтобы встретиться  с друзьями.

«Паша был с детства очень активным, даже когда болел всегда рвался в школу. Ему настолько не хватало общения, что он начинал петь дома, громко стихи рассказывать. Он очень любил школу, любил друзей, любил участвовать в школьных мероприятиях. После он  всегда с удовольствием вспоминал школу, у него были любимые учителя, особенно, он любил литературу и русский язык», - рассказала Светлана Обухова.

Двадцать пятого декабря 2016 года потерпел крушение самолет Ту-154. В авиакатастрофе погибли 92 человека, среди которых  были журналисты федеральных каналов, в том числе трое сотрудников телеканала «Звезда» - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
«Лучшее соотношение цены и качества»: глава минобороны Сербии об использовании российских УАЗ «Патриот»
15:54 В стране и мире
В Москве начнут тестировать беспилотники на всех видах транспорта
13:56 Армия
Мьянма одержала победу в полуфинале «Танкового биатлона»
11:30 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков открыл учебный год в академии МТО в Петербурге
09:39 В стране и мире
Токаев: нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.