«Он всегда с удовольствием вспоминал школу»: В подмосковном Щелково почтили память корреспондента «Звезды» Павла Обухова

В Щелковской школе №3, где учился Павел Обухов, прошла торжественная линейка, на которой вспоминали ее выпускников. На линейке присутствовала и мать Павла Светлана Обухова, которая поздравила школьников с новым учебным годом.

Она рассказала, что первое сентября было для Павла всегда праздником, он не мог дождаться, чтобы встретиться с друзьями.

«Паша был с детства очень активным, даже когда болел всегда рвался в школу. Ему настолько не хватало общения, что он начинал петь дома, громко стихи рассказывать. Он очень любил школу, любил друзей, любил участвовать в школьных мероприятиях. После он всегда с удовольствием вспоминал школу, у него были любимые учителя, особенно, он любил литературу и русский язык», - рассказала Светлана Обухова.

Двадцать пятого декабря 2016 года потерпел крушение самолет Ту-154. В авиакатастрофе погибли 92 человека, среди которых были журналисты федеральных каналов, в том числе трое сотрудников телеканала «Звезда» - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.