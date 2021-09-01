Зеленский выступил с предложением начать консультации с ФРГ и США по транзиту газа
Украинский лидер призвал начать трехсторонний диалог с Германией, США и Украиной по транзиту газа.
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Президент Украины Владимир Зеленский немедленно призвал начать консультации с Германией и США по вопросу продолжения перевозки газа через Украину после начала работы газопровода «Северный поток - 2».
Как сообщает РИА Новости, лидер Украины провел переговоры с главой минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, в ходе которых заявил о необходимости создания механизмов защиты от использования газа Москвой «в качестве оружия».
Ранее в ФРГ «Северный поток-2» назвали проектом будущего. Оливер Гермес отметил, что газопровод должен быть достроен, ибо в стране возрастает потребность в использовании природного газа на фоне отказа от угольной и атомной энергетики.