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Самые меткие: во Вьетнаме стартовал индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж»

Тимур Шерзад
14:49 01.09.2021
Первое упражнение «Стрельба на зачет» приготовило для снайперов задачу поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» с дистанции в полкилометра. 
Самые меткие: во Вьетнаме стартовал индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж»
© Фото: Минобороны России
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Самые меткие: во Вьетнаме стартовал первый этап индивидуального зачета конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж». 

Международный конкурс проходит на базе вьетнамского национального учебного центра Мьеу Мон. Первыми в противостояние вступили российская и белорусская команды. 

Первое упражнение «Стрельба на зачет» приготовило для снайперов задачу поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» с дистанции в полкилометра. 

Кроме этого, команды выполнили упражнения «Заявил о себе», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Снайпер в обороне».

Конкурс «Снайперский рубеж» проходит во Вьетнаме впервые. В борьбе участвуют команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса и Бангладеш. 

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