Самые меткие: во Вьетнаме стартовал индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж»
Первое упражнение «Стрельба на зачет» приготовило для снайперов задачу поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» с дистанции в полкилометра.
© Фото: Минобороны России
Самые меткие: во Вьетнаме стартовал первый этап индивидуального зачета конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж».
Международный конкурс проходит на базе вьетнамского национального учебного центра Мьеу Мон. Первыми в противостояние вступили российская и белорусская команды.
Первое упражнение «Стрельба на зачет» приготовило для снайперов задачу поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» с дистанции в полкилометра.
Кроме этого, команды выполнили упражнения «Заявил о себе», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Снайпер в обороне».
Конкурс «Снайперский рубеж» проходит во Вьетнаме впервые. В борьбе участвуют команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса и Бангладеш.