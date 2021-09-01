Армия Самые меткие: во Вьетнаме стартовал индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж» Тимур Шерзад Первое упражнение «Стрельба на зачет» приготовило для снайперов задачу поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» с дистанции в полкилометра. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Самые меткие: во Вьетнаме стартовал первый этап индивидуального зачета конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж». Международный конкурс проходит на базе вьетнамского национального учебного центра Мьеу Мон. Первыми в противостояние вступили российская и белорусская команды. Первое упражнение «Стрельба на зачет» приготовило для снайперов задачу поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» с дистанции в полкилометра. Кроме этого, команды выполнили упражнения «Заявил о себе», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Снайпер в обороне». Конкурс «Снайперский рубеж» проходит во Вьетнаме впервые. В борьбе участвуют команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса и Бангладеш. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика