Путин заявил, что военные строители пришли на помощь в самый сложный период пандемии

Президент России Владимир Путин указал на вклад военных строителей в борьбу с COVID-19. Глава государства напомнил, что силами Минобороны были возведены десятки инфекционных центров по всей России, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

«В прошлом году в самый сложный период эпидемии военные строители незамедлительно пришли на помощь стране и в кратчайшие сроки с высоким качеством возвели 30 новых многофункциональных медцентров», - отметил он по видеосвязи.

По словам президента, только в 20 медицинских учреждениях, возведенных воеными строителями, вылечились более 26 тысяч человек. Путин указал на то, что из тех, кто проходил лечение, не только военослужащие, но и гражданское население, военных было чуть больше половины.