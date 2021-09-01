Танки на волнах: завершилась подготовка к конкурсу «Открытая вода» под Владимиром

Во Владимирской области завершилась финальная подготовка к конкурсу «Открытая вода» Армейских международных игр. Каждый этап эстафеты по преодолению водной преграды отрабатывают до мелочей. Ведь каждая, даже малейшая, ошибка может отбросить команду назад.

От этого мотора зависит результат всей команды. Если двигатель не завелся, этап сорван. Никакого дальнейшего форсирования водной преграды. К счастью, заминка произошла лишь на тренировке. Задача выполнена. Упущенные секунды нагоняют водители плавающих транспортеров.

При этом в кузове - многотонный грузовик. Он, конечно, в воду не упадет, но и лишний скрежет металла ни к чему. Далее на берегу развертываются паромно-мостовые машины.

«После того как ПММ переправили военные грузовики с одного на другой берег, они вышли на фарватер. Произошла их стыковка в целое звено. На том берегу уже ждет танк Т-72Б3, с которым они также будут форсировать водную преграду», - прокомментировал корреспондент.

И так две недели команды ежедневно отрабатывали каждый этап эстафеты, работая на результат. Тяжелее всего гонка давалась военнослужащим Белоруссии. Ока не так проста.

«Порядка 400 метров. Для нас это в диковинку - в РБ таких рек нет. А Неман? А Неман - 200», - признался командир понтонно-мостового батальона команды Белоруссии Дмитрий Дрозд.

Большую часть всех команд составляют призывники весны нынешнего года. Участники прошлогоднего конкурса «Открытая вода» - их наставники.

«В первую очередь у нас цель какая? Чтобы каждый понтонер мог выполнять свои задачи в боевой обстановке, чего мы и добиваемся», - подчеркнул заместитель начальника отдела боевой подготовки Управления начальника инженерных войск ВС РФ Максим Зайцев.

Чтобы создать обстановку, максимально приближенную к боевым условиям, в финале конкурса будут задействованы авиация, дымы и средства имитации взрывов. Все это можно будет увидеть уже завтра.