Мьянма одержала победу в полуфинале «Танкового биатлона»
Полуфинал второго дивизиона «Танкового биатлона» завершился победой команды Мьянмы.
© Фото: ТРК "Звезда"
В подмосковном Алабино завершился второй полуфинал второго дивизиона «Танкового биатлона». Победителем гонки стала команда Мьянмы. Выступавшие на желтом Т-72Б3 завершили прохождение трассы за 2 часа 27 минут 55 секунд.
Серебро завоевала команда Лаоса - 2:35:53. Третье место заняли танкисты Южной Осетии - 2:38.00.
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