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Фундамент знаний: сотни школ Сирии ремонтируют к началу учебного года

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:01 01.09.2021
В школах Сирии заканчивают капитальные и косметические ремонты к началу учебного года - 5 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Сирийском городе Тартус сейчас стучат молотки, замешивается бетон и штукатурка. Строители спешат закончить ремонты сотен школ, чтобы дети вовремя смогли услышать первый звонок. 

Несмотря на то, что в стране сейчас тяжелое экономическое положение, здесь стройматериалов для детей не жалеют. Государство на строительство выделяет специальные дотации, а плитку, камень, цемент и фурнитуру поставляют на объекты прямо с госпредприятий. 

«Все учебные заведения мы традиционно готовим к началу нового учебного года. Где-то нужен капитальный ремонт, где-то достаточно косметического. В этом году мы отремонтировали 300 школ. На эти цели потрачено больше 200 миллионов лир», - рассказал инженер Самер Салех.

Несмотря на все усилия, к сожалению, некоторые школы не удастся отремонтировать к началу учебного года. Так, школа на границе с Ливаном не работает уже пять лет. В 2016 террористы взорвали рядом с ней два автомобиля. В здании вылетели все стекла, и с тех пор здесь никто не слышал звонка. В этом году деньги на ремонт нашлись, но строители не успевают все отремонтировать к 5 сентября, однако обещают, что ученики вернутся за парты уже осенью.

Двадцать два учебных класса, библиотеку и компьютерный класс уже привели в порядок. Все полы устлали мраморным покрытием, стены отштукатурили, а также почти закончили устанавливать рамы для новых стеклопакетов. За месяц успели очень многое.

«На этом объекте трудятся 30 человек. Сдать его к началу учебного года мы, при всем желании, не успеем. Детям придется около месяца учиться в соседней. Но зато потом они войдут в полностью отремонтированные классы», - объяснил  инженер, руководитель строительства Низар Ибрагим.

Эта школа должна стать образцово-показательной. На ее примере в дальнейшем будут ремонтировать и другие учебные заведения. Дети, конечно, хотели бы придти на линейку 5 сентября именно в этот двор, но рады, что, хоть и с опозданием, в их районе снова появится школа. 

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