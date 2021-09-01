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Замминистра обороны Панков: суворовцами и кадетами стали более 2,8 тысяч ребят

Тимур Шерзад
14:12 01.09.2021
Панков заявил, что в соответствии с решением министра обороны продолжится совершенствования новой образовательной модели. Это будут школы по предметным областям, созданные в каждом учебном заведении. 
Замминистра обороны Панков: суворовцами и кадетами стали более 2,8 тысяч ребят
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что в довузовские образовательные организации МО РФ приняли более 2,8 тысяч воспитанников. 

«В довузовские образовательные организации принято свыше 2,8 тысячи воспитанников. Помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаосской Народно-Демократической Республики», - доложил Панков Сергею Шойгу в ходе торжественных мероприятий в честь Дня знаний. 

Панков отметил, что системе довузовского военного образования будет уделено самое пристальное внимание. 

«За последние годы она значительно окрепла благодаря привлечению уникальных педагогических кадров, использованию лучших инновационных образовательных технологий, модернизации материально-технической базы и созданию современной цифровой образовательной среды», - подчеркнул Панков.

Он добавил, что в соответствии с решением министра обороны продолжится совершенствования новой образовательной модели. Это будут школы по предметным областям, созданные в каждом учебном заведении. 

«Это инженерно-технические, физико-математические, химико-биологические, лингвистические, спортивные школы, а также школы эстетического развития. Всего их 56», - отметил Панков.

Заместитель министра обороны заметил, что за первый год работы эти школы показали результаты. Количество воспитанников, завершивших обучение с отличием, выросло более чем на 10 процентов. На 12 процентов превышены среднероссийские баллы по ЕГЭ. Количество выпусников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, также выросло на 60 процентов. 

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