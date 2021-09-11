Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турция ввела ограничения для привитых «Спутником Лайт» россиян

Роман Захаров
02:34 11.09.2021
Привитым «Спутником Лайт» гражданам для въезда в Турцию придется предоставлять документы, свидетельствующие об отсутствии у них коронавируса.
Турция ввела ограничения для привитых «Спутником Лайт» россиян
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Читайте нас на:

Привившиеся однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» граждане РФ должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, справку об антителах или перенесенном заболевании по прибытии в Турцию. Это следует из сообщения, размещенного на сайте российского посольства в Анкаре.

Не предоставлять перечисленные выше документы смогут россияне и граждане других стран, у которых будет на руках свидетельство «о вакцинации двумя дозами препарата, зарегистрированного ВОЗ или на территории Турции для экстренного применения (для вакцины Johnson & Johnson - одна доза), притом что последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия, и/или документ о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев».

В посольстве также сообщили, что дети до 12 лет освобождаются от предоставления отрицательного теста на антитела или сертификатов о вакцинации.

В конце августа текущего года турецкие власти допустили вероятность повторного закрытия границ для туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране. В ходе онлайн-заседания Совета Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) чиновники обратили внимание на увеличение случаев коронавируса внутри республики. Президент палаты Давут Четин призвал увеличить темпы вакцинации в стране и соблюдать ограничительные меры, подчеркнув, что в противном случае возрастет вероятность закрытия границ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 Армия
Видео
Отработка маневров: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Рязанской и Тамбовской областях
19:11 В стране и мире
Путин назначил врио главы МЧС РФ генерал-полковника Чуприяна
19:08 В стране и мире
МИД РФ: Послу США заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России
18:10 В стране и мире
Видео
В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где от отравления арбузом умерли два человека
17:23 Армия
Видео
«Триумфы» и «Панцири» отразили авиаудар «противника» на учениях «Запад-2021»
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.