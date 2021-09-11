Турция ввела ограничения для привитых «Спутником Лайт» россиян

Привившиеся однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» граждане РФ должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, справку об антителах или перенесенном заболевании по прибытии в Турцию. Это следует из сообщения, размещенного на сайте российского посольства в Анкаре.

Не предоставлять перечисленные выше документы смогут россияне и граждане других стран, у которых будет на руках свидетельство «о вакцинации двумя дозами препарата, зарегистрированного ВОЗ или на территории Турции для экстренного применения (для вакцины Johnson & Johnson - одна доза), притом что последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия, и/или документ о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев».

В посольстве также сообщили, что дети до 12 лет освобождаются от предоставления отрицательного теста на антитела или сертификатов о вакцинации.

В конце августа текущего года турецкие власти допустили вероятность повторного закрытия границ для туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране. В ходе онлайн-заседания Совета Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) чиновники обратили внимание на увеличение случаев коронавируса внутри республики. Президент палаты Давут Четин призвал увеличить темпы вакцинации в стране и соблюдать ограничительные меры, подчеркнув, что в противном случае возрастет вероятность закрытия границ.