«Юнармия» стала победителем Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

Фоторепортаж представителя пресс-службы «Юнармии» Дениса Давыдова удостоился первой премии VI Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!» 2021. Церемония награждения победителей и открытие выставки финалистов прошли 10 сентября на Камерной сцене в Центральном академическом театре Российской Армии.

Организаторами конкурса являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. А в состав жюри этого года вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, государственные и общественные деятели. Среди них - директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяна Самарская, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Владимир Байкин, главный редактор Российского информационного агентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова и другие.

«Я не первый раз вхожу в состав жюри данного фотоконкурса, и с большим интересом наблюдаю за его развитием. В этом году были присланы работы из 20 регионов страны: Амурской, Калининградской, Астраханской, Тверской, Липецкой, Московской, Ленинградской, Иркутской и других областей», – пояснила Ишмуратова.

Конкурс «Я служу в ВКС!» проводится уже шестой год. Причем, он сразу получил большой резонанс. Число участников уже идет на тысячи - в возрасте от 12 до 80 лет. А присланных работ - еще больше. Для пресс-службы «Юнармии» это был дебют. Отметим, что Движение заявилось в самой востребованной номинации «Приз прессы». Фоторепортаж о возвращении с Олимпиады Лидера «Юнармии» Никиты Нагорного оценили на высший балл. Приз Денису Давыдову вручил известный российский журналист и политолог Виталий Третьяков. По словам Давыдова, победа в конкурсе - это стимул работать дальше.

«Видел работы других участников - признаться, впечатлен…. Многие вызвали сильные эмоции, а по мне именно это является показателем качества работы фотографа. Видимо, в этот раз мой кадр был построен чуть более чувственно. И все же многое подсмотрел сегодня у коллег: как расставляют свет, как работают над сюжетом, как находят креативные идеи для своих работ. Все это очень полезная практика», - добавил он.

Диплома лауреата I степени удостоился и представитель «Юнармии» из Москвы. Работа Марата Габидуллина из отряда Патриот МГКЭИТ стала лучшей в номинации «Юнармия». Жюри отметило и Ульяну Шашкову из столичного отряда имени Героя Советского Союза партизана Петра Брайко. Она получила диплом лауреата III степени.