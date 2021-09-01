Военные из 35 стран хотят учиться в Академии Генштаба Вооруженных сил России

Военнослужащие из 35 стран мира подали заявки на обучение в Академии Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Академия успешно готовит военных специалистов для многих зарубежных государств. Полученное ими образование востребовано и высоко ценится за границей. Только в этом году поступили заявки на обучение военнослужащих из 35 государств», - сказал Герасимов в ходе ритуала посвящения в слушатели академии.

Он подчеркнул, что в ряды академии вливаются лучшие представители Вооруженных сил России, других силовых ведомств - как нашей страны, так и дружественных государств.

Герасимов упомянул и высококвалифицированных педагогов, имеющих боевой опыт и прошедших школу управления войсками. Также в академии имеется множество опытных научных работников.

«Военно-политическая обстановка в мире стремительно меняется. Все чаще возникают военные конфликты различного масштаба. Вам предстоит изучить возможные направления для ее стабилизации в целях защиты национальных интересов государства», - отметил начальник академии Владимир Зарудницкий.

Зарудницкий напомнил, что в коллектив Академии Генштаба входит 338 кандидатов и докторов наук, а боевой опыт имеет более 70% преподавательского состава.