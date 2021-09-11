Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

Картина французского режиссера Одри Диван (Audrey Diwan) «Событие» стала обладателем «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля.

В этом году обладателем «Серебренного льва» смотра за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Фильм основан на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа. В главных ролях - Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.

Гран-при жюри была отмечена картина «Рука Бога» итальянского режиссера Паоло Соррентино, сообщается на официальной странице кинофестиваля в Twitter.

Голливудской актрисе Пенелопе Крус достался «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль. Артистка сыграла в картине «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».

Напомним, в 2020 году фильм «Земля кочевников» стал триумфатором Венецианского кинофестиваля. В свою очередь, картина японца Киеси Курасавы «Жена шпиона» удостоилась «Серебряного льва Святого Марка» за лучшую режиссуру.