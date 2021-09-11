Операция особой важности: в Калининградской области высадилась морская пехота двух флотов

Масштабная десантная операция развернулась в Калининградской области. На побережье, занятое условным противником, высадилась морская пехота сразу двух флотов.

При поддержке авиации на штурм вражеских позиций прямо с воды пошли балтийцы и черные береты североморцы. Они высадились с четырех больших десантных кораблей, способных брать на борт до 350 десантников и 12 БТР.

Наступление идет на участке побережья шириной в несколько километров. Большие десантные корабли и катера высаживают БТР прямо на воду и следом уже на подходе «Зубры». Это малые десантные корабли на воздушной подушке, которые для высадки выйдут прямо на берег.