Операция особой важности: в Калининградской области высадилась морская пехота двух флотов
Наступление идет на участке побережья шириной в несколько километров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Масштабная десантная операция развернулась в Калининградской области. На побережье, занятое условным противником, высадилась морская пехота сразу двух флотов.
При поддержке авиации на штурм вражеских позиций прямо с воды пошли балтийцы и черные береты североморцы. Они высадились с четырех больших десантных кораблей, способных брать на борт до 350 десантников и 12 БТР.
Наступление идет на участке побережья шириной в несколько километров. Большие десантные корабли и катера высаживают БТР прямо на воду и следом уже на подходе «Зубры». Это малые десантные корабли на воздушной подушке, которые для высадки выйдут прямо на берег.