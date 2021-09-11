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Путин открыл монумент князю Александру Невскому в Псковской области

Виктория Ивашечкина
19:54 11.09.2021
После этого Патриарх Московский и всей Руси Кирилл освятил монумент.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский лидер Владимир Путин открыл монумент князю Александру Невскому в Псковской области на берегу Чудского озера.

Президент РФ подчеркнул, что Невский жил в сложный период отечественной истории. По словам Путина, тогда угроза утраты древнерусской государственности могла стать трагической реальностью. Почти все княжества Древней Руси пережили разрушительные вражеские нашествия, объяснил президент.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. Далее Путин осмотрел мемориальный комплекс и пообщался с молодыми волонтерами.

Основу всего комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, которая состоит из фигур Александра Невского и витязей. Над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Общая высота памятника - более 20 метров.

Кроме того, в прибрежной зоне был создан парк в форме щита и меча, где меч - это аллея, ведущая к мемориалу.

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