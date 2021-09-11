Атомные подводные лодки Севфлота вышли в Баренцево море на арктические учения

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой.

В Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье».

Противоподводно-диверсионную оборону крейсеров во время выхода из базы обеспечили отряды специального назначения по борьбе с ПДСС соединений атомных подводных лодок Северного флота.

Противоминное обеспечение развертывания подводных лодок осуществлялось тральщиками Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, которые действовали двумя минно-тральными группами, состоящими из базовых тральщиков «Ельня», «Соловецкий юнга», «Ядрин», «Котельнич» и морского тральщика «Владимир Гуманенко».

После выхода в Баренцево море атомные подводные лодки приступили к выполнению поставленных задач по плану учения с арктической экспедиционной группировкой.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством командующего Севфлотом.

К участию в учении привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Северный флот в 2021 году получит 238 единиц современного оружия.

Глава Минобороны подчеркнул, что проводятся испытания атомных подводных лодок «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород».