«Пахло краской»: жилец дома на Совхозной высказался о ситуации

Один из жильцов дома на Совхозной улице, где произошло массовое отравление, ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о версии с отравлением химикатами в отделочных материалах.

«Этим специалисты должны заниматься. Запахи были, как обычный ремонт в квартире делаешь. Пахло краской, шпаклевкой», - сказал Анатолий Голубцов.

Ранее в Москве скончались 61-летняя бабушка и 15-летняя девочка, которые, по предварительной информации, отравились купленным в супермаркете арбузом. Мама подростка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позже из того же дома в больницу забрали еще одну женщину, молодого человека и четверых детей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В связи с инцидентом также ведет проверку Люблинская межрайонная прокуратура. Медработники в массовом порядке берут у жителей ПЦР-тесты.