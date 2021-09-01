Армия Командующий Северным флотом поздравил мурманских нахимовцев с Днем знаний Тимур Шерзад В торжественной линейке приняли участие 560 курсантов, 95 из которых - первокурсники. По видеосвязи их поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Филиал Нахимовского училища встречает новый учебный год. Здесь будущее Военно-морского флота, достойная смена. Строго по форме и с гордо поднятой головой нахимовцы принимают поздравление командующего. В торжественной линейке приняли участие 560 курсантов, 95 из которых - первокурсники. По видеосвязи их поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Вышедший с речью командующий Северным флотом Александр Моисеев напомнил курсантам о заслугах Нахимовского училища - из его стен вышла целая плеяда флотоводцев, специалистов Военно-морского флота, командиров кораблей, командующих соединениями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика