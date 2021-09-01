Замминистра обороны РФ Шевцова поздравила с Днем знаний воспитанниц петербургского пансиона МО РФ

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова открыла новый учебный год в Пансионе воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге. Она пожелала воспитанницам, чтобы слова гимна пансиона о вере, надеждах, мечтах, любви к Родине, крепкой дружбе и верности стали главными ценностями в жизни.

Сегодня в учебном заведении впервые прозвучал звонок к началу нового учебного года для 80 пятиклассниц.

Завершила праздник театрализовано-концертная постановка «Формула успеха» в исполнении воспитанниц пансиона, участниц творческих объединений отдельной дисциплины - дополнительных образовательных программ.

Воспитанницы показали Татьяне Викторовне обновленное пространство. К началу 2021/22 учебного года организованы зоны коворкинга, предоставляющие воспитанницам возможности для неформального общения групп по интересам. По-новому обустроены и переоснащены кабинеты моделирования и робототехники.

В холле атриума естественно-научных дисциплин появились объемные модели атома и Солнечной системы. Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, бассейн, спортивные залы, комнаты самоподготовки - все готово и ждет воспитанниц.