Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми

В Белгородской области мальчики 10 и 11 лет, сбежавшие из дома, найдены живыми. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«Детей нашли. Живы, все у них в порядке», - заявила старший помощник руководителя Елена Козырева.

Школьники ушли из дома накануне и не вернулись. Ранее в СК сообщали, что причиной побега мальчиков стала их ссора с отцом. Кроме того, сбежавшие забрали с собой некоторую сумму денег.

Оба мальчика проживают в многодетной семье. Следствие заинтересовалось условиями их проживания и воспитания.

Накануне в Санкт-Петербурге нашли 10-летнюю девочку из Гатчины, которая пропала 9 сентября. Она находилась в квартире 33-летнего мужчины. Выяснилось , что уже в течение какого-то времени школьница общалась со взрослым в социальных сетях.