Психолог объяснил, как формируется ненависть к работе

Психолог Алексей Рощин рассказал, почему некоторые россияне не любят свою работу. Так, по мнению специалиста, в последнее время у многих людей на работе по ряду объективных причин создалась напряженная обстановка, из-за чего они перестали получать удовольствие от трудовой деятельности и начали воспринимать ее, «как лямку».

При этом эксперт подчеркнул, что труд, приносящий радость, является нормой, невзирая на некоторые сложности. Психолог считает, что в идеале на работу нужно ходить, как на праздник, однако такое, признал он, бывает редко, и в основном это воспринимается людьми, как неприятная необходимость, на которую расходуются силы, нервы и время.

Рощин полагает, что в последнее время в РФ значительно увеличилась степень эксплуатации. Например, когда работодатели урезают перерывы на обед, усиливают контроль либо устанавливают камеры для наблюдения за сотрудниками.

«Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены. Эти недружественные меры со стороны работодателя не способствуют ничему хорошему, в такой фирме будет постоянная текучка», - объяснил специалист свою позицию в беседе с НСН.

Психолог убежден, что политика большинства компаний портит отношения внутри трудовых коллективов, создавая, в том числе, атмосферу злой конкуренции, доносительства, угрозы сокращения. При этом многие работники боятся проявлять недовольство начальством, создающим негативную обстановку, в связи с чем раздражение часто выплескивается на коллег.

Алексей Рощин подчеркнул, что настоящий профессионал не должен переживать и терпеть недостойное поведение коллег или руководства, так как он легко сможет найти новое место для работы. Также высококвалифицированный специалист, по мнению психолога, не боится увольнения и проявляет меньше агрессии.

В заключение эксперт порекомендовал не переживать из-за возможной потери работы, а если сотрудника что-то сильно не устраивает, то без сожаления устраиваться в другую компанию.