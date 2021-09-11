Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психолог объяснил, как формируется ненависть к работе

Роман Захаров
01:46 11.09.2021
По мнению специалиста, часто люди ненавидят собственную работу из-за негативной обстановки на ней, которую нередко формирует начальство.
Психолог объяснил, как формируется ненависть к работе
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Психолог Алексей Рощин рассказал, почему некоторые россияне не любят свою работу. Так, по мнению специалиста, в последнее время у многих людей на работе по ряду объективных причин создалась напряженная обстановка, из-за чего они перестали получать удовольствие от трудовой деятельности и начали воспринимать ее, «как лямку».

При этом эксперт подчеркнул, что труд, приносящий радость, является нормой, невзирая на некоторые сложности. Психолог считает, что в идеале на работу нужно ходить, как на праздник, однако такое, признал он, бывает редко, и в основном это воспринимается людьми, как неприятная необходимость, на которую расходуются силы, нервы и время.

Рощин полагает, что в последнее время в РФ значительно увеличилась степень эксплуатации. Например, когда работодатели урезают перерывы на обед, усиливают контроль либо устанавливают камеры для наблюдения за сотрудниками.

«Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены. Эти недружественные меры со стороны работодателя не способствуют ничему хорошему, в такой фирме будет постоянная текучка», - объяснил специалист свою позицию в беседе с НСН.

Психолог убежден, что политика большинства компаний портит отношения внутри трудовых коллективов, создавая, в том числе, атмосферу злой конкуренции, доносительства, угрозы сокращения. При этом многие работники боятся проявлять недовольство начальством, создающим негативную обстановку, в связи с чем раздражение часто выплескивается на коллег.

Алексей Рощин подчеркнул, что настоящий профессионал не должен переживать и терпеть недостойное поведение коллег или руководства, так как он легко сможет найти новое место для работы. Также высококвалифицированный специалист, по мнению психолога, не боится увольнения и проявляет меньше агрессии.

В заключение эксперт порекомендовал не переживать из-за возможной потери работы, а если сотрудника что-то сильно не устраивает, то без сожаления устраиваться в другую компанию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 Армия
Видео
Отработка маневров: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Рязанской и Тамбовской областях
19:11 В стране и мире
Путин назначил врио главы МЧС РФ генерал-полковника Чуприяна
19:08 В стране и мире
МИД РФ: Послу США заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России
18:10 В стране и мире
Видео
В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где от отравления арбузом умерли два человека
17:23 Армия
Видео
«Триумфы» и «Панцири» отразили авиаудар «противника» на учениях «Запад-2021»
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.