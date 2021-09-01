Главком ВМФ Евменов поздравил с Днем знаний калининградских нахимовцев

В отделении Нахимовского училища в Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил будущих военных моряков с началом нового учебного года и пожелал им успехов в учебе, творческих и спортивных достижений.

На праздновании Дня знаний прошло театрализованное представление, в котором приняли участие исторические и античные персонажи - царь Петр I, адмирал Павел Степанович Нахимов, Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Максимович Поддубный и покровительница театра и музыки Мельпомена. В ходе представления основатель российского флота Петр I отдал команду произвести первый звонок к началу обучения.

Главнокомандующий ВМФ осмотрел объекты второй очереди строительства Нахимовского училища, введенные в эксплуатацию к 1 сентября. К новому учебному году для нахимовцев сданы второй спальный корпус на 320 человек и вторая очередь столовой.

В этом году в пятый класс Нахимовского училища было набрано еще 80 курсантов, которые летом дистанционно сдали экзамены и успешно прошли строгий отбор. Всего в учебном заведении будут проходить обучение 560 нахимовцев.