Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Главком ВМФ Евменов поздравил с Днем знаний калининградских нахимовцев

Андрей Аркадьев
11:43 01.09.2021
После торжественной линейки 320 нахимовцев приступили к занятиям.
Главком ВМФ Евменов поздравил с Днем знаний калининградских нахимовцев
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В отделении Нахимовского училища в Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил будущих военных моряков с началом нового учебного года и пожелал им успехов в учебе, творческих и спортивных достижений.

На праздновании Дня знаний прошло театрализованное представление, в котором приняли участие исторические и античные персонажи - царь Петр I, адмирал Павел Степанович Нахимов, Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Максимович Поддубный и покровительница театра и музыки Мельпомена. В ходе представления основатель российского флота Петр I отдал команду произвести первый звонок к началу обучения.

Главнокомандующий ВМФ осмотрел объекты второй очереди строительства Нахимовского училища, введенные в эксплуатацию к 1 сентября. К новому учебному году для нахимовцев сданы второй спальный корпус на 320 человек и вторая очередь столовой.

В этом году в пятый класс Нахимовского училища было набрано еще 80 курсантов, которые летом дистанционно сдали экзамены и успешно прошли строгий отбор. Всего в учебном заведении будут проходить обучение 560 нахимовцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков открыл учебный год в академии МТО в Петербурге
09:39 В стране и мире
Токаев: нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане
07:59 В стране и мире
Первый полет самолета с двигателем Aurus назначен на конец года
04:51 В стране и мире
Четыре пропавших человека сами вышли из леса на Сахалине
05:03 Армия
Видео
В АрМИ-2021 участвует рекордное количество девушек-военнослужащих
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.