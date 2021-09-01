В Иране стартовал заключительный этап конкурса «Мастер-оружейник»

В Иране на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии в городе Шахиншер стартовал заключительный этап конкурса Армейских международных игр «Мастер-оружейник».

Суть пятого этапа - в комплексной эстафете ремонтных взводов. Ремонтным отделениям и командиру ремонтного взвода необходимо починить технику, установленную на трех технических позициях.

На первой позиции находится 23-мм зенитная установка, на второй - 122-мм реактивная система залпового огня, а на третьей - 122-мм буксируемая гаубица в походном положении.

Командам необходимо устранить намеренно оставленную неисправность, сделав это как можно быстрее и получив как можно меньше штрафных очков.