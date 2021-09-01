«Град накрыл противника»: в Мурманской области испытали реактивную систему залпового огня

В Мурманской области военные Северного флота «Градом» накрыли позиционный район. Он находился в семи километрах. Там противник, по легенде учений, пересек госграницу, развернул пункт управления, опорный пункт и подтянул резервы. За считаные секунды дивизион буквально выжег полигон. Снаряды легли плотно по всему фронту. Огневой удар впечатлил своей мощью и интенсивностью.

Расчеты «Градов» ведут прицельный огонь, уничтожая живую силу условного противника, его бронетехнику и огневые средства. Новые координаты целей, наведение - и очередной залп. Земля опять дрожит под ногами, и уши снова закладывает, но результат неизменен - без осечек, точно в цель.

«Установки "Град" на данный момент состоят на вооружении не только нашей страны, но и множества других стран, потому что являются наиболее эффективными из реактивных систем залпового огня на мировом рынке вооружения», - сказал командир второй реактивной артиллерийской батареи отдельной мотострелковой бригады СФ Вячеслав Дунаев.

Сегодня стреляют учебными снарядами. Но и так расчеты ярко демонстрируют все возможности реактивных систем залпового огня, а самое главное - слаженность их работы на условном поле боя.