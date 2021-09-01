Армия Замминистра обороны РФ Булгаков открыл учебный год в академии МТО в Петербурге Андрей Аркадьев В ходе торжественной церемонии замминистра наградил государственными и ведомственными наградами особо отличившихся военнослужащих. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков посетил Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года. Булгаков от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года. «Этот год для нас особенный - год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним о трагической, но великой судьбе нашего народа, который ценой неимоверных усилий сломил и победил в итоге коварного и сильного врага. Пусть ваша достойная учеба станет вкладом в этот священный юбилей», - произнес в своем выступлении заместитель главы военного ведомства. Юным воспитанникам Кадетского военного корпуса Булгаков вручил символический ключ знаний. «Впереди вас ждет интересная и наполненная важным смыслом жизнь, новые знания и открытия, встречи с интересными и мудрыми людьми, докторами и кандидатами наук, мастерами военного дела. Благодаря им вы получите такие знания, которые будут способствовать вашему становлению и совершенствованию в профессии. Сегодня в армию и на флот поступают самые современные виды вооружения, военной и специальной техники, повсеместно внедряются новые технологии и средства коммуникации. Поэтому уже с сегодняшнего дня всем вам предстоит активно включиться в освоение всего нового и передового. Мы рассчитываем на каждого из вас, на ваше стремление внести собственный вклад в общее дело укрепления безопасности страны!» - подчеркнул он. В ходе торжественной церемонии замминистра наградил государственными и ведомственными наградами особо отличившихся военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика