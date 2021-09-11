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Комплексы «Бал» и эсминец «Адмирал Ушаков» уничтожили «противника» в Баренцевом море

Анна Касаткина
12:52 11.09.2021
Боевые расчеты выполнили ракетную стрельбу по мишенным позициям в море на удалении свыше 100 километров от берега.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», а также дивизионы береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» уничтожили условного противника в Баренцевом море. Тренировка арктической экспедиционной группировки состоялась в рамках масштабных учений Северного флота.

Боевые расчеты БРК «Бал» и эсминца «Адмирал Ушаков» выполнили ракетную стрельбу по мишенным позициям в море на удалении свыше 100 километров от берега. Противокорабельные крылатые ракеты успешно поразили морские цели.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» и личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали целенаведение и обозначение ракетного удара электронным пуском.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно выступает завершающим этапом оперативной и боевой подготовки сил флота в текущем году.

Тренировки проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. В учении участвуют порядка 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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