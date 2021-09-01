Армия В Узбекистане закончился последний этап конкурса АрМИ «Полевая кухня» Тимур Шерзад Сам конкурс включает в себя огневую подготовку, а также приготовление пищи и выпечки - как по произвольной рецептуре, так и в соответствии с заданным меню. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Горный полигон Фориш в Узбекистане стал местом проведения конкурса АрМИ «Полевая кухня». Завершился его заключительный этап. За звание лучших на протяжении шести часов соревновались военные пекари России, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана. Сборная России занимает второе место, на первом находятся хозяева полигона. Сам конкурс включает в себя огневую подготовку, а также приготовление пищи и выпечки - как по произвольной рецептуре, так и в соответствии с заданным меню. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика