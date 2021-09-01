Российская сборная лидирует в АрМИ-2021 с 18 золотыми медалями

Российская сборная на сегодняшний день лидирует в Армейских международных играх (АрМИ-2021). По предварительным результатам в общем зачете у России 18 золотых, 11 серебряных, 4 бронзовые медали, сообщили в среду в штабе организационного комитета мероприятия.

На втором месте расположилась команда Китая (4 золотые, 11 серебряных, 4 бронзовые медали), на третьем - Узбекистан (4 золотые, 7 серебряных, 3 бронзовые медали). Четвертую строчку занял Иран, пятую - Белоруссия. Далее идут Казахстан, Сербия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Вьетнам.

В этом году в Армейских международных играх в 34 конкурсах разыгрывается 38 комплектов наград (по два комплекта в четырех конкурсах: «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Кубок моря», «Верный друг»).

В Играх на территории 11 государств участвуют 277 команд из 42 стран. На территории России проводятся 17 конкурсов, за границей - 19 конкурсов. Впервые принимают участие Бразилия, Буркина-Фасо, Кипр, Камерун и Королевство Эсватини.