Армия В Новосибирске завершился этап индивидуальной стрельбы «Отличников войсковой разведки» Тимур Шерзад Надежда Котормус По итогам прошедших этапов российская команда пока удерживает лидерство. Сборная разведчиков из Китая - на второй позиции, тройку сильнейших замыкает Узбекистан. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Новосибирске завершился четвертый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» - индивидуальная стрельба. В арсенале участников - АК-74 и АК-12, ручной пулемет, пистолет Ярыгина, снайперская винтовка Драгунова и ручной гранатомет. Необходимо было продемонстрировать мастерство владения оружием и умение работать в команде. Наш корреспондент Надежда Котормус оценила, как справилась российская команда. «На этапе стрельбы из гранатомета ответственность лежит не только на гранатометчике, но и на заряжающем, ведь важно успеть быстро подготовить снаряд», - прокомментировала корреспондент. По итогам прошедших этапов российская команда пока удерживает лидерство. Сборная разведчиков из Китая - на второй позиции, тройку сильнейших замыкает Узбекистан. Окончательные итоги станут известны уже сегодня, когда завершится последний этап - стрельба из штатного стрелкового оружия в составе разведывательных групп. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика