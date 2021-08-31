Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Снайперский рубеж» и «Аварийный район»: сразу два конкурса АрМИ-2021 стартовали во Вьетнаме

Марк Бернардини
23:50 31.08.2021
Во Вьетнаме состоялась торжественная церемония открытия двух конкурсов АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Во вьетнамском национальном учебном центре Мьеу Мон состоялась торжественная церемония открытия сразу двух международных этапов конкурсов АрМИ-2021 - «Аварийный район» и «Снайперский рубеж».

Перед трибуной приглашенных почетных гостей торжественным строем прошли команды-участницы армейских соревнований. Дал старт армейским международным играм начальник Генерального штаба и заместитель министра обороны Вьетнамской народной армии генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг.

С приветственным словом выступил заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин. Он отметил, что «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» впервые проходят на территории Социалистической Республики Вьетнам. Проведение подобных соревнований несет большой вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление доверия между государствами и военными ведомствами.

Заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Нгуен Ван Нгиа торжественно вручил тренерскому составу команд вымпелы с символикой АрМИ-2021.

После этого во вьетнамском Доме дружбы впервые в истории гостям и участникам конкурсов на большом экране показали видеопоздравление космонавтов Роскосмоса с международной космической станции. Они пожелали участникам конкурса удачи и честной борьбы, судьям - объективного судейства, а зрителям - восторга от увиденного мастерства и профессионализма военных специалистов.

В текущем году в конкурсах примут участие команды дружественных государств: Лаоса, России, Венесуэлы, Узбекистана, Бангладеша, Белоруссии, Мали и Вьетнама.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:51 В стране и мире
Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны
22:04 Армия
Видео
Жаркое противостояние: как Россия и Вьетнам стартовали на конкурсе «Аварийный район»
21:34 Армия
Видео
Десантники РФ одержали победу в эстафете на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод»
19:58 Армия
Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск
16:54 В стране и мире
Видео
«Температура мобилизует школьников»: Вильфанд о погоде на первую учебную неделю
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.