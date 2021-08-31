«Снайперский рубеж» и «Аварийный район»: сразу два конкурса АрМИ-2021 стартовали во Вьетнаме

Во вьетнамском национальном учебном центре Мьеу Мон состоялась торжественная церемония открытия сразу двух международных этапов конкурсов АрМИ-2021 - «Аварийный район» и «Снайперский рубеж».

Перед трибуной приглашенных почетных гостей торжественным строем прошли команды-участницы армейских соревнований. Дал старт армейским международным играм начальник Генерального штаба и заместитель министра обороны Вьетнамской народной армии генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг.

С приветственным словом выступил заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин. Он отметил, что «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» впервые проходят на территории Социалистической Республики Вьетнам. Проведение подобных соревнований несет большой вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление доверия между государствами и военными ведомствами.

Заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Нгуен Ван Нгиа торжественно вручил тренерскому составу команд вымпелы с символикой АрМИ-2021.

После этого во вьетнамском Доме дружбы впервые в истории гостям и участникам конкурсов на большом экране показали видеопоздравление космонавтов Роскосмоса с международной космической станции. Они пожелали участникам конкурса удачи и честной борьбы, судьям - объективного судейства, а зрителям - восторга от увиденного мастерства и профессионализма военных специалистов.

В текущем году в конкурсах примут участие команды дружественных государств: Лаоса, России, Венесуэлы, Узбекистана, Бангладеша, Белоруссии, Мали и Вьетнама.