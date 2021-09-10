Небензя оценил готовность новых властей Афганистана идти на контакт

Афганистан находится на пороге экономического кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он призвал немедленно оказать стране гуманитарную помощь и подчеркнул - если этого не сделать, то последствия будут очень серьезными.

«Как показывает ситуация, несмотря на бесконечные финансовые вливания и иностранное военное присутствие на протяжении 20 с лишним лет вопросы бедности, нищеты и нехватки продовольствия в Афганистане так и не были урегулированы. Страна фактически находится на пороге экономического коллапса», - сказал он на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что проблем с доставкой гуманитарной помощи в Афганистан нет, и отметил - новые власти страны готовы идти на контакт.

Постпред РФ при ООН также выразил надежду, что талибы* сдержат свои обещания и их правительство будет отражать интересы всего афганского народа.

Как раз сегодня из международного аэропорта Кабула вылетел первый после прихода к власти талибов* коммерческий рейс. На борту было более 100 человек. Они уже прибыли столицу Катара.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ