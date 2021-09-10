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Небензя оценил готовность новых властей Афганистана идти на контакт

Иван Линдеманн
07:23 10.09.2021
Постпред РФ при ООН также призвал немедленно оказать стране гуманитарную помощь и подчеркнул - если этого не сделать, то последствия будут очень серьезными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Афганистан находится на пороге экономического кризиса. Об этом заявил  постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он призвал немедленно оказать стране гуманитарную помощь и подчеркнул - если этого не сделать, то последствия будут очень серьезными.

«Как показывает ситуация, несмотря на бесконечные финансовые вливания и иностранное военное присутствие на протяжении 20 с лишним лет вопросы бедности, нищеты и нехватки продовольствия в Афганистане так и не были урегулированы. Страна фактически находится на пороге экономического коллапса», - сказал он на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что проблем с доставкой гуманитарной помощи в Афганистан нет, и отметил - новые власти страны готовы идти на контакт.

Постпред РФ при ООН также выразил надежду, что талибы* сдержат свои обещания и их правительство будет отражать интересы всего афганского народа.

Как раз сегодня из международного аэропорта Кабула вылетел первый после прихода к власти талибов* коммерческий рейс. На борту было более 100 человек. Они уже прибыли столицу Катара.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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