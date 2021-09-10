Режим КТО ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана
В зоне действия режима введены некоторые ограничения, например, паспортный контроль.
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Режим контртерроричстической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Режим КТО будет действовать с 4.55 пятницы, 10 сентября, пояснил собеседник ТАСС. В зоне действия введены некоторые ограничения, включая паспортный контроль, досмотр автомобилей и так далее.
По данным источника агентства в силовых службах, в районе отрабатывают оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков.