Режим КТО ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана

Режим контртерроричстической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Режим КТО будет действовать с 4.55 пятницы, 10 сентября, пояснил собеседник ТАСС. В зоне действия введены некоторые ограничения, включая паспортный контроль, досмотр автомобилей и так далее.

По данным источника агентства в силовых службах, в районе отрабатывают оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков.