На базе ВВС США в Огайо объявлена тревога из-за неизвестного с оружием

Вооруженный неизвестный мужчина стал причиной тревоги на базе ВВС США Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо. По информации с места событий, незнакомец с оружием был замечен в районе местного военного госпиталя.

«Примерно в 12:40 (19:40 мск) экстренные службы базы, включая силы безопасности и пожарных, были подняты по тревоге в связи с сообщением об инциденте, причиной которого стал вооруженный человек в госпитале базы», - говорится в сообщении командования базы в Twitter.

На время расследования инцидента, личный состав базы был направлен в специальное укрытие, говорится в сообщении. Сейчас на место происшествия прибывают сотрудники полиции и пожарные.