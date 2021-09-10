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На базе ВВС США в Огайо объявлена тревога из-за неизвестного с оружием

Ян Брацкий
05:50 10.09.2021
Вооруженный незнакомец был замечен в районе местного военного госпиталя.
На базе ВВС США в Огайо объявлена тревога из-за неизвестного с оружием
© Фото: pixabay.com
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Вооруженный неизвестный мужчина стал причиной тревоги на базе ВВС США Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо. По информации с места событий, незнакомец с оружием был замечен в районе местного военного госпиталя.

«Примерно в 12:40 (19:40 мск) экстренные службы базы, включая силы безопасности и пожарных, были подняты по тревоге в связи с сообщением об инциденте, причиной которого стал вооруженный человек в госпитале базы», - говорится в сообщении командования базы в Twitter.

На время расследования инцидента, личный состав базы был направлен в специальное укрытие, говорится в сообщении. Сейчас на место происшествия прибывают сотрудники полиции и пожарные.

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