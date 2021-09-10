Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании

В подмосковном Сергиевом Посаде из частного хранилища якобы попытались выкрасть капсулы с «крио-пациентами» - то есть с умершими людьми, тела которых были заморожены и ждали лучших времен для «воскрешения».

Соседи были шокированы, когда на их глазах из ворот частного дома начали вывозить почти 40 тел в криокамерах. Их свозили сюда на протяжении десяти лет. К даче приставили охранника, который самовольно организовывал экскурсии для жителей округи.

«Мы писали, комиссия приезжала, даже батюшка здесь был. Она сказала, что у нее столько денег, что она поедет куда захочет», - пожаловалась соседка по даче Татьяна Илюшкина.

Мертвую тишину нарушили грузовые машины, которые сначала вывозили, а затем возвращали на участок четырехметровые баллоны с телами людей. Покой покойников нарушила Валерия Удалова, генеральный директор компании «КриоРус». Словно по сценарию голливудского триллера, она наняла грузовые манипуляторы и вывезла многотонные резервуары с участка. Имущество считала своим, несмотря на то, что у бизнеса - единственной в России компании крионирования людей - были совладельцы.

«Самое главное, что мы ничего не крали. Компания со своей арендованной территории решила переместить оборудование на другую свою территорию», - сказала предприниматель Валерия Удалова.

Ненависть Удаловой к бывшим партнерам по бизнесу возникла после расставания с гражданским мужем. Совет учредителей решил поменять директора, а ее отстранить. Но нарвался на яростное сопротивление. Крионисты - приверженцы технологии сохранения тел в состоянии глубокого охлаждения. Они надеются, что в будущем их удастся оживить. Прайс бессмертия такой: чуть больше миллиона рублей стоит заморозить мозг человека. За все тело - почти 3,5 миллиона.

«У меня на шее висит жетон, на котором написано, что в случае смерти меня необходимо крионировать», - объяснил предприниматель Данила Медведев.

Не будить до сингулярности - значит до тех пор, пока не появится сверхинтеллект. Данила Медведев тот самый организатор бизнеса крионирования, который потерял интерес к отношениям с гражданской женой. Сам завещал себя заморозить. Говорит, даже после смерти, жить ему не надоест.

Научное сообщество идеи криосохранения не поддерживает. Говорят, что мертвые замороженные клетки погибнут даже при температуре минус 196 градусов, которая и поддерживается в дьюаре.

«Вода расширяется, лед легче воды, клетки гибнут. Человек - это набор клеток, человек умирает и не может вернуться обратно. Я занимаюсь наукой, она скромна, потому что знает, как много она не знает. Ну а креанирование - это тылы науки, которые профессиональным ученым мало интересны. Это разговор не об истине, а о форме бытования в головах далеких от науки людей», - считает член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук.

Организаторов такого бизнеса привлекают в первую очередь деньги, уверены юристы. По понятным причинам, не предоставляя никаких гарантий, они берут со своих клиентов огромные суммы.

«Рынок хоть и маленький, но перспективный. Сегодня за собачку замороженную предлагают платить большие деньги. Причем, клиента заставляют подписывать бумагу, что лицо предупреждено и отдает себе отчет в том, что гарантии оживления нет», - предупредил кандидат юридических наук, академик РАЕН Янис Юкша.

Похищенные резервуары в тот же день вернули. Но родственники замороженных пациентов беспокоятся за целостность биоматериала.

«Я сторонник крионики. Мой родственник находится в одном из этих сосудов, который функционирует уже более десяти лет», - отметил сотрудник компании «КриоРус» Алексей Самыкин.

Точку в истории с предполагаемыми похищениями поставят следователи. Сегодня на даче крионистов целый день провела полиция.