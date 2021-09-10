Муж и жена в Британии не смогли узнать друг друга после коррекции зрения

Семидесятилетние британские супруги сделали операции по коррекции зрения, после чего не смогли узнать друг друга. Свою необычную историю пожилые люди рассказали Metro.

Терри и Бренда Смит знакомы с юного возраста, вместе прожили 50 лет. Весной этого года, во время планового медосмотра, врачи обнаружили у супругов быстро развивающуюся катаракту, и посоветовали им как можно скорее сделать операцию на глазах.

Первой процедуру прошла Бренда, носившая очки с 30 лет. По словам женщины, она была потрясена, когда посмотрела на своего мужа без очков.

«Я не могла поверить в то, что вижу. Я сказала Терри: "Ты неправильно бреешься". Помимо этого, мне пришлось постричь ему брови и прочее», - поделилась впечатлениями с изданием женщина.

Через месяц после жены операцию сделал Терри, который также удивился, взглянув на мир здоровыми глазами. И в первую очередь, он, разумеется, обратил внимание, что его жены выглядит не так, как он привык.

«Цвет ее волос стал намного светлее, чем мне казалось», - объяснил он.

При этом мужчина не стал вдаваться в остальные подробности визуальных перемен во внешности супруги, но отметил, что другими стали также некоторые ее личные вещи.

«Плащ, который я лично покупал и думал, что он серый, оказался зеленым», - удивился он.

Оба пенсионера подчеркнули, что коррекция зрения сильно изменила их жизнь. Например, Бренда впервые заметила, как блестят драгоценные камни в ее кольце, а Терри - что он и правда очень плохо брился.

«Я не мог поверить, сколько щетины на моем лице остается после бритья. Очевидно, что я неправильно делал это в течение долгих лет», - рассказал мужчина.

Тем не менее, пожилые супруги очень рады, что смогли увидеть окружающий мир таким, какой он есть. Также Смиты счастливы от того, что они наконец избавились от множества пар очков у них дома.