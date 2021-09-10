«Обуза для Запада»: как на действия Зеленского реагируют на Украине, в России и США

Эфир политического ток-шоу на канале «Украина 24» начался с того, что депутат Верховной Рады Вадим Рабинович выразил протест против закрытия трех оппозиционных телеканалов по решению Владимира Зеленского, заклеив рот пластырем. Сам же президент был словоохотлив и даже признался, что порой теряет связь с реальностью.

«Я до этого играл президента, это важный момент. Честно, я не жалею. Не жалейте, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: «Зачем? Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности"», – сказал Зеленский.

В качестве подтверждения своим словам президент Украины ответил на вопрос журналиста о возможности масштабной войны в Донбасе.

«Я считаю, может быть. Может быть, 2014 год был, к сожалению, шагом вперед в этом вопросе со стороны России. Тогда, благодаря украинцам, России пришлось сделать шаг назад. Потенциал в этой теме есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой России. После этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», – заявил украинский лидер.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в минувший понедельник заявил, что силовые методы не будут применяться для защиты русскоязычных граждан на Украине, эта проблема решается в рамках работы с международными организациями. Сегодняшнее заявление во внешнеполитическом ведомстве назвали набором агрессивно-обвинительных слов и клише.

«Что делает администрация Зеленского для предотвращения подобного развития событий? Чего ожидает от соседей, мирового сообщества? Какова философия современной украинской внешней, внутренней политики?», – написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стоит отметить, что президенту Зеленскому вторит секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«То, что наши ребята выполняли в Афганистане, — ни одна страна мира не могла выполнить! Наши армейцы, наши ребята, наши офицеры выполняют такие задачи. Если сегодня верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск — они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч человек, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?», – заявил секретарь СНБО.

Ответственность – отдельная тема украинской политики. Все чаще в Киеве пытаются передать решение суверенных вопросов в руки иностранных партнеров.

«Моя позиция проста. Мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям. Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но мы просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет», – отметил Владимир Зеленский.

Такие заявления от властей страны звучат регулярно. Однако оптимизм и веру в значимость Киева для европейского союза эксперты не разделяют.

«Думаю, что Украина должна понимать, что на сегодняшний день она, скорее обуза для Запада, чем привилегия, если вступит в западные структуры. Выход один – вернуться к нейтралитету, который всегда важен для Украины с Западом и Грузии с Западом. Нейтралитет помогает быть вне фронта. Украине нужно поменять свою риторику и дипломатию, искать прямой контакт с руководством РФ, чтобы обсудить проблемы и конфликты», – заключил политолог Александр Рар.

Возобновление отношений с Россией помогло бы решить еще одну проблему – газовую. Сегодняшняя новость о завершении строительства «Северного потока – 2» всколыхнуло тему энергобезопасности в стране. В преддверии зимы украинские эксперты задаются вопросом, откуда брать топливо, если транзит газа через Украину прекратится. Все это происходит на фоне кризиса в руководстве крупнейшей энергетической компании «Нафтогаз». Им как раз обеспокоились и в госдепе США, что в переводе с дипломатического языка означает явное недовольство решением украинского правительства устроить кадровую чехарду в совете директоров.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве «Нафтогаза», в том числе уходом в отставку восьмого сентября независимых членов совета. Мы понимаем их усилия по поиску решения, соответствующего принципам управления, которые обеспечат рациональное управление «Нафтогазом», – сказал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Недовольны действиями украинского правительства не только за рубежом, но и внутри страны. Президент недовольство, видимо, ощущает. На вопрос о новом сроке однозначно ответил, что баллотироваться не собирается, лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.