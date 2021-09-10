Задача уникальная и сложная: как военные готовятся к ночному десантированию в Псковской области

В то время, как часть подразделений псковских десантников разворачивает посты в белорусских лесах, их товарищи по дивизии готовятся шагнуть в ночь с парашютами. На аэродроме Кресты в Псковской области завершилась погрузка на самолеты.

Главное отличие ночных прыжков от дневных - это прибор ночного видения, который находится на касках десантников.

Подготовка к прыжкам осуществлялась заранее. Сложность в совершении ночного прыжка - это плохое ориентирование в воздухе и на площадке при приземлении.

Приборы ночного видения будут использоваться при десантировании. Он предназначен для того, чтобы выполнять задачи после десантирования в ночное время.

Впервые за долгие годы пройдет настолько масштабное ночное десантирование, в нем примут участие 600 человек на нескольких самолетах.

Плюс более 50 единиц техники. Личный состав военнослужащих полетит отдельно, техника отдельно. Высота 600 метров, скорость 350 километров в час.

За 25 секунд должно выйти две группы, в состав которых входит по 50 человек. Военные должны будут выполнить задачи по захвату позиций условного противника. Задача уникальная и сложная.