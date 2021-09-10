Отработка маневров: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в рамках учений «Запад-2021»

Экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Рязанской и Тамбовской областях.

Мероприятия проходят в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Инженерно-технический состав авиационных частей ЗВО провел комплекс мероприятий по обслуживанию техники и подготовке самолетов к вылету для выполнения задач по предназначению.

Уточняется, что в рамках учения экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям.



Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Всего в учениях на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий.

Главными целями учений являются – проверка уровня готовности и способности органов военного управления войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства.